Fußball: Spannende Play Offs - Club Brügge übernimmt die Tabellenführung

Lange stand Aufsteiger Union aus Brüssel an der Tabellenspitze, doch am Wochenende nahm Club Brügge im direkten Vergleich das Heft in die Hand. Brügge gewann mit zwei späten Treffern von Hans Vanaken in der 74. und von Antonio Nusa spät in der Nachspielzeit in der 98. Minute.

Nach knapp einer gespielten Stunde zeigte Schiedsrichter Visser nach einem Foul zurecht auf den Elfmeterpunkt, als Lazare nach einem Rempler von Mechele im Strafraum von Union zu Fall kam. Durch das sogenannte „demokratische Strafstoßsystem“ der Brüsseler war es an Dante Vanzeir, den Strafstoß zu schießen, doch er vergab. Nur wenig später war Brügge zur Stelle und gewann mit dem bereits bekannten Ergebnis.

Im Nachhinein muss Union erkennen, dass im Schlussspurt auf die Meisterschaft die beiden Topspieler Deniz Undav und Dante Vanzeir die Leistung, die sie während der gesamten Saison zeigten, vermissen lassen. Zum ersten Mal in der gesamten Saison schoss Union kein Tor… In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber viele Chancen, doch Club-Keeper Simon Mignolet hielt seinen Kasten sauber. Jetzt muss Union diese Woche gegen den Club in Brügge wieder alles geradebiegen…

Anderlecht putzt Antwerp vom Platz

Der RSC Anderlecht fertigte Antwerp im zweiten Champions League-Spiel mit 0:4 ab. Dabei traf Francis Amuzu gleich dreimal (10., 53. und 55. Minute. Zwischen diesem Hattrick konnte Joshua Zirkzee noch in der 48. Minute das 0:2 erzielen.

Antwerp hatte den Anderlechtern zu keiner Zeit etwas entgegenzusetzen. Trainer Brian Priske hatte nach der Pause die Defensive von 3 auf 2 zentralen Verteidigern umgestellt, doch dies erwies sich als Fehlentscheidung.