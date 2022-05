In Belgien soll Werbung für Glücksspiel so gut wie vollständig verschwinden

Belgiens Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) will erreichen, dass Werbung für Glücksspiel verboten wird. So sollen Glücksspiel-Unternehmen nicht mehr in den audiovisuellen Medien Radio und Fernsehen und auch nicht mehr in den Printmedien werben dürfen. Werbungen im Internet, die mit direkten Links zu Glücksspielen aufwarten, sollen ebenfalls untersagt werden.