Neue digitale Plattformen für das belgische Frühwarnsystem Be Alert

Bei Notsituationen, z.B. im Falle von Stürmen und anderen Unwettern oder bei Feuer können die belgischen Behörden die Bevölkerung in Zukunft auch über zielgerichtete digitale Berichte warnen. Solche Berichte werden über digitale Infotafeln weitergeleitet und erreichen die Bevölkerung per SMS, Email oder Anruf via der Plattform Be Alert. Endlich, so Fachleute, kann Be Alert jetzt auch definitiv digital arbeiten. Das Frühwarnsystem meldet hinzukommend auch über Bildschirme an öffentlichen Stellen. Diese werden ebenfalls digital programmiert.