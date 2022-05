Nieuwpoort: Mit Segeljachten gegen eine Muschelzucht protestieren

Am Sonntag haben über 100 Segler mit ihren Jachten gegen den Bau einer Muschelzucht in der Nordseeküste vor Nieuwpoort protestiert (Videos oben und unten). Die belgische Discounter-Kette Colruyt will dort Muschel und Austern züchten. Doch die Segler befürchten Risiken, denn dieser Meeresbauernhof soll unmittelbar an der Hafenausfahrt von Nieuwpoort entstehen. Inzwischen schaltete sich auch Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ein, der belgische Minister für die Nordsee.