Umfrage: Die Flamen und die Klimafrage - Selbst Grünwähler unterstützen verlängerte AKW-Laufzeiten

Was tun die Flamen selbst für das Klima?

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Flamen (58 %) haben kein Problem mit teureren Flugtickets als Mittel, um das Fliegen unattraktiver zu gestalten. Bei den Grünwählern ist diese Ansicht am stärksten vertreten (bei 79 %). Nur knapp die Hälfte der Vlaams Belang-Wähler stimmt dieser Idee zu.

Etwas weniger als die Hälfte der Flamen (47 %) aber sehen Kilometerabgaben als ein geeignetes Mittel an, den CO2-Ausstoß zu verringern. Bei Grünwählern und bei Wählern der liberalen Open VLD, der christdemokratischen CD&V oder der Sozialisten von Vooruit geben mehr als jeweils die Hälfte der Befragten einer solchen Abgabe eine positive Note, doch bei Wählern der nationaldemokratischen N-VA, des rechtsradikalen Vlaams Belang oder der linksradikalen Arbeiterpartei PVDA ist diese Idee eher umstritten und stößt auf Ablehnung. Allgemeine Zustimmung findet die Idee, den Wagen öfter stehen zu lassen und auf andere Verkehrsmittel zurückzugreifen.

Weniger Fleisch essen wollen die meisten Befragten eher nicht, besonders nicht die, die in Flandern eher rechts wählen. Bei der Frage, ob man einen Teil seines Einkommens für die Rettung des Klimas aufwenden wolle, stimmen Grüne, Liberale oder Christdemokraten bzw. deren Wähler eher zu und in den rechteren Kreisen will man davon eher nichts wissen.