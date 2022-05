Belgiens Entwicklungsministerin Kitir besucht Palästina - Israel verweigert ihr den Zugang nach Gaza

Belgien überweist pro Jahr 7 Mio. € an die UN-Flüchtlingsorganisation UNWRA zur Unterstützung von deren Projekten in den Palästinensergebieten und weitere 4,5 Mio. € gehen an eigene belgische Projekte in dieser Region, z.B. zur Förderung und Finanzierung von Schulen. Belgien vertritt die Ansicht, dass nur eine Zweistaatenlösung in Frage kommt und zwar mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt für Palästina: „Es muss diplomatische Gespräche geben. In diesem Augenblick sprechen die beiden Seiten nicht mehr miteinander. Das bedeutet aber, das wir die Menschen nicht im Stich lassen dürfen.“

Am Dienstag besuchte die Ministerin für Entwicklungs-Zusammenarbeit eine technische Schule in Hebron am westlichen Jordanufer (Video unten).

