Diesel-Kraftstoff wird am Mittwoch in Belgien wieder billiger

Im Gegensatz dazu steht der Preis für Benzin inzwischen auf Rekordhöhe und ist am Mittwoch nur noch ein kleines Bisschen billiger als Diesel.

Seit Dienstag, 10. Mai, kostet ein Liter Benzin 95 (E10) an den Zapfsäulen in Belgien maximal 1,957 €. Das ist ein Anstieg um 5,4 Eurocent und damit ist Benzin in unserem Land so teuer wie nie zuvor. Der Höchstpreis für einen Liter Benzin 98 (E5) steigt sogar um 5,8 Eurocent auf 2,069 €.

Die festgelegten Preise für Benzin- und Dieselkraftstoff hängen von den Preisschwankungen an den internationalen Notierungen der Preise für Ölprodukte ab. Diese sind nicht zuletzt seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine in die Höhe geschnellt.