Premier De Croo plädiert in Berlin für eine neue Finanzierung und eine weitere Einigung Europas

Stichworte Wasserstoff und Kernkraft

Premier De Croo plädiert denn auch für umfangreiche Investitionen in Energie in der EU und er ist der Ansicht, dass Deutschland, die Niederlande und Belgien in Sachen nachhaltigem Wasserstoff Vorbilder sind, doch man müsse auch „gemeinsam an der Entwicklung von Kernenergie ohne Abfall arbeiten.“ Deutschland macht sich bekanntlich große Sorgen darüber, dass Belgien die beiden jüngsten Meiler seiner AKW 10 Jahre länger am Netz halten will und den Atomausstieg damit auf 2035 verschoben hat.