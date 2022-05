Wenn die Royals den Zug nehmen: Neue Ausstellung in der "Train World" in Schaarbeek

Die belgischen Königsfamilien fuhren in Waggons, die speziell für sie gebaut wurden. Fünf dieser Waggons sind jetzt in der Ausstellung „Royals & Trains“ in der „Train World“ zu sehen. Inzwischen sind die königlichen Waggons aber allesamt ins Museum gebracht worden, denn König Philippe und Königin Mathilde reisen in normalen Erste Klasse-Waggons, an denen lediglich ein royales Wappen angebracht wird, wie kürzlich erst bei einem Staatsbesuch in Luxemburg.

Aber Philippes Vorgänger bis König Baudouin nahmen regelmäßig den Zug, bzw. fuhren in den eigens für sie gebauten und eingerichteten Waggons. König Philippe zeigte am Montag großes Interesse an dieser Ausstellung, bzw. an den dort gezeigten Waggons. Ihn begeisterte offenbar besonders ein Speisewagen aus dem Jahr 1939, in dem König Leopold III. und sein Onkel, König Baudouin noch gereist waren.

