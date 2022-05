Brandstiftung in Beringen 2019 - 2 Feuerwehrleute kamen dabei um: 4 Verdächtige festgenommen

Im Fall der Brandstiftung in einem leerstehenden Gebäude in Beringen in der Provinz Limburg vor 3 Jahren wurden jetzt 4 Verdächtige festgenommen. Bei den Löscharbeiten kamen seinerzeit 2 Feuerwehrleute ums Leben und ein weiterer erlitt schwere Verbrennungen. Die Opfer gehörten zum Feuerwehrkorps von Heusden-Zolder in Limburg.