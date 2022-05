Kredite für Immobilien werden in Belgien immer kostspieliger

Inflation und Geopolitik

Der Grund für diesen Anstieg der Zinsen auf Wohnkredite liegt in Zusammenhang mit den langfristigen Zinsen, denn diese sind in den vergangenen Monaten in unserem Land ebenfalls deutlich gestiegen und die Zinsen auf Immobilienkredite sind an diese Zinsentwicklung gebunden.

Fachleute gehen davon aus, dass die langfristigen Zinsen weiter in Zukunft steigen werden. Das wiederum bedeutet, dass die Kredite für den Ankauf von Häusern oder Appartements und anderen Immobilien ebenfalls teurer werden. Dies alles ist auch eine Folge des Krieges in der Ukraine, wodurch z.B. die Energiepreise (für Strom, Gas und Erdölprodukte) steigen, was wiederum einen Anstieg der Inflation zur Folge hat.