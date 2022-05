Mitglieder einer iranischen Terrorzelle in Berufung in Antwerpen noch schwerer bestraft

Ziel der iranischen Terrorzelle aus Wilrijk bei Antwerpen war, dort eine ferngezündete Bombe hochgehen zu lassen. Doch eine Sondereinheit der belgischen Polizei konnte die Attentäter kurz zuvor auf ihrer Fahrt nach Frankreich in Sint-Pieters-Woluwe bei Brüssel stoppen und verhaften.

Dabei wurde ein belgisch-iranisches Ehepaar aus Wilrijk festgenommen. In diesem Zusammenhang wurde auch der an der iranischen Botschaft in Wien akkreditierte Diplomat Assadolah Assadi festgenommen. Der soll dem Ehepaar zuvor in Luxemburg die Bombe und den Fernzünder übergeben haben. Und ein an den Planungen beteiligter vierter Verdächtiger wurde ebenfalls festgenommen.

Der iranische Diplomat wurde in erster Instanz zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er ging nicht in Berufung. Das belgisch-iranische Ehepaar und der ebenfalls belgisch-iranische Helfer wurden zu Haftstrafen von 15, 17 und 18 Jahren verurteilt, doch sie gingen in Berufung. Der Helfershelfer bleibt für 17 Jahre in Haft, doch die Frau des Paares muss jetzt auch für 18 Jahre in der Zelle bleiben. Die drei Verurteilten verlieren zudem die belgische Staatsangehörigkeit.