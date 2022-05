Nach dem Rekordhoch am Dienstag wird Benzin in Belgien jetzt wieder billiger

Ab Donnerstag, 12. Mai, wird Benzin in Belgien wieder günstiger. Ein Liter Benzin 95 (E10) kostet ab dann noch maximal 1,933 €, 2,4 Eurocent weniger als Dienstag. Ein Liter Benzin 98 (E5) kostet dann 2,04 €, also 2,9 Eurocent weniger. Dies teilt das Bundesfinanzministerium in Brüssel mit.