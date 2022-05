Alarmcode Orange in Wäldern und Naturschutzgebieten in ganz Flandern

Alain Habils von der Feuerwehrzone Vlaams-Brabant West appelliert an Raucher, ihre Zigarettenkippen nicht aus dem Autofenster in die Natur zu werfen. Er bittet auch um besondere Vorsicht bei der Müllentsorgung. "Es ist eher die Ausnahme, aber manchmal kann die Reflexion des Sonnenlichts auf einem Stück Glas einen Brand auslösen."

Ein überhitztes Auto sollte auch nicht auf hohem Gras geparkt werden, da die Hitze des Fahrzeugs trockenes Gras zum Brennen bringen könnte.

“Wer einen Schwelbrand in der Natur entdeckt, sollte unbedingt die Feuerwehr verständigen. Am besten ist es, wenn sie so schnell wie möglich am Ort des Geschehens eintrifft. Denn wenn ein Waldbrand eine bestimmte Größe erreicht hat, ist es sehr schwierig, ihn zu löschen", weiß Feuerwehrmann Habils aus Erfahrung."