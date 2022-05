Bei Regen, bitte nicht auf die Toilette gehen: Kampagne zur Rettung der Brüsseler Wasserläufe

"Hold your pee and poo, when it rains" lautet die etwas verstörende Botschaft unter dem neuen Schild, das im Stadtbild am Kanal und an der Senne auftaucht. Die Erklärung? "Der Kanal und die Senne sind stark durch Abwasser verschmutzt, das bei Regen in die beiden Wasserläufe fließt. Wir haben das gesamte System untersucht und schließlich eine Lösung für dieses komplexe Problem gefunden: Gehen Sie weder groß noch klein, wenn es regnet", fordert Pieter Elsen von Canal It Up die Brüsseler auf.