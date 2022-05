Empörung nach flämischem Kulturpreis für coronaskeptischen Dokumentarfilm

Genauso sehr wie der Inhalt löst auch die Art und Weise, wie die Dokumentarserie den Ultimas-Publikumspreis gewinnen konnte, Verwunderung aus. Die Kulturpreise der flämischen Gemeinschaft gibt es seit 20 Jahren. 2017 wurden sie in Ultimas umbenannt. Die Gewinner in den Kategorien darstellende Kunst, Literatur, Musik oder bildende Kunst werden von einer Fachjury bestimmt. In diesem Jahr wurde aber auch zum allerersten Mal ein Ultimas-Publikumspreis verliehen.

Dieser neue Preis ist für "Personen und Organisationen, die nicht ohne weiteres in eine Ultimas-Kategorie eingeordnet werden können", wie z. B. Ausstellungen, Veranstaltungen, Lichtspiele, Festivals, Ausstellungen, Musikaufführungen usw. bestimmt. Dem Publikum stand es frei, seine bevorzugten Künstler oder kulturellen Veranstaltungen über eine Online-Abstimmung zu benennen.

Die Bedingungen für die Nominierung waren knapp und die endgültige, breit gefächerte Liste umfasste über 120 Künstler, Veranstaltungen und Festivals. Der kürzlich verstorbene Sänger Arno stand beispielsweise ebenso auf der Liste wie der Zirkus Ronaldo, das Theaterkollektiv SKaGeN, das Genter Filmfestival usw.