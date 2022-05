Für belgischen Eurovision-Kandidaten Jérémie Makiese geht es heute Abend um alles oder nichts

Mit 17 anderen KandidatInnen bewirbt sich der 21-Jährige am Donnerstagabend beim zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests in Turin (Italien) um einen Platz für das Eurovisionsfinale am 14. Mai. Die anderen MitstreiterInnen kommen aus Finnland, Israel, Serbien, Aserbaidschan, Georgien, Malta, San Marino, Australien, Zypern, Irland, Nordmazedonien, Estland, Rumänien, Polen, Montenegro, Schweden und der Tschechischen Republik.

Jérémie Makiese wurde in Antwerpen in eine Musikerfamilie hineingeboren. Mit seiner Soul- und Hip-Hop-Ballade Miss You startet Makiese am Donnerstag als 16ter.