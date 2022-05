Generalstaatsanwalt Van Leeuw: Wegen Personalmangel bleiben schwere Straftaten liegen

Vor allem seit der Entschlüsselung des Sky-ECC-Telefonsystems hat die Arbeit für die Ermittler enorm zugenommen. Das Gericht konnte in verschlüsselte Sky-ECC-Telefone eindringen und Millionen von Nachrichten von kriminellen Banden lesen. Dabei entstanden Hunderte neuer Akten, darunter auch solche über schwere Kriminalität im Drogenumfeld. Aber all diese neuen Akten müssen untersucht werden, während die Zahl der Ermittler in den letzten Jahren immer wieder sinkt.

„Sky ECC ist ein absoluter Game Changer. Wir haben eine enorme Beweismenge, eine Milliarde Kommunikationsdaten. In einem Jahr haben 1.000 Vollzeitmitarbeiter von insgesamt 2.000 Ermittlern der Bundeskriminalpolizei daran gearbeitet. Das ist eine regelrechte Investition. Aber es gibt auch andere Akten, die wir weiter untersuchen müssen, wie Menschenhandel oder Finanzkriminalität.”