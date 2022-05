Gesundheitswesen: Anteil ausländischer Arbeitnehmer seit 2015 um 33 % gestiegen

Einer von zwölf Arbeitnehmern (8,3 Prozent) im Gesundheitssektor ist ausländischer Nationalität. Der Anteil der ausländischen Arbeitnehmer ist in den letzten sieben Jahren um 33 Prozent gestiegen. Doch was die Vielfalt der Nationalitäten angeht, liegt das Gesundheitswesen hinter den meisten anderen Sektoren zurück. Das hat das HR-Dienstleistungsunternehmen Acerta in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, in der die Ergebnisse einer Analyse auf der Grundlage der Daten von 39.000 Arbeitnehmern vorgestellt wurden.