Waldbrand in Oud-Turnhout unter Kontrolle: Zum Glück war es windstill

Am Donnerstagmorgen hat sich in Oud-Turnhout (Provinz Antwerpen) ein Waldbrand entzündet. Ein Holzstapel hatte Feuer gefangen und die Flammen waren auf einen angrenzenden Wald übergeschlagen. Die Brandgefahr in den Naturschutzgebieten ist wegen der anhaltenden Trockenheit derzeit sehr hoch.