Was zählt für Belgier bei einem Arbeitgeber am meisten? Gehalt, Stimmung und Sicherheit

Randstad hat im Januar fast 13.000 ArbeitnehmerInnen, Studierende und Hausfrauen und -männer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren zu ihrem (künftigen) Arbeitgeber befragt. Das siebte Jahr in Folge bleiben Gehalt und arbeitsbezogene Leistungen die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl des Arbeitgebers, stellt Randstad fest. An zweiter Stelle steht das Arbeitsklima, gefolgt von der Sicherheit des Arbeitsplatzsicherheit und der Ausgeglichenheit zwischen Privat- und Berufsleben.

Trotz mehr Homeoffice wurde der Standort des Arbeitsplatzes noch nie so wichtig eingeschätzt wie in der vorliegenden Befragung. Randstad glaubt, dass hohe Treibstoffpreise und die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln diesen Faktor beeinflusst haben könnten. Das man im Homeoffice arbeiten darf, wird als wichtiger Faktor nur an siebter Stelle eingestuft. Jan Denys von Randstad erklärt dieses Ergebnis damit, dass Fernarbeit nur für 45 Prozent der Arbeitnehmer relevant ist.