Belgien im ESC-Finale: Jérémie Makiese hat es geschafft

Am Donnerstagabend fand in Turin das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contests 2022 statt und dabei hat es der Belgier Jérémie Makiese geschafft, mit seinem Song „Miss You“ ins Finale zu kommen. Die hiesigen ESC-Fans mussten nach den insgesamt 9 Auftritten nicht lange warten, denn sein Name und unser Land wurden nach den Urteilen der Jury und des Publikums als erste bekanntgegeben.