CD&V in der Krise: Flanderns Gesundheitsminister Wouter Beke ist zurückgetreten

Beke gab seinen Rücktritt offiziell am Donnerstagabend im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Dort bilanzierte er seine Arbeit: „Heute ist mein letzter Tag als Minister für Wohlfahrt, Volksgesundheit, Familien und Armutsbekämpfung. In den vergangenen zwei Jahren habe ich mich mit ganzem Herzen dafür eingesetzt. Ich bin stolz darauf, was ich mit meiner gesamten Mannschaft in meinem Kabinett und mit Unterstützung in den vergangenen Jahren realisieren konnte.“

Kritik an Presse und Medien

Wouter Beke kritisierte dabei auch Presse und Medien: „Viele meiner Umsetzungen haben es kaum in die Zeitungen geschafft, obschon sie als Meilensteine angesehen werden können. Diese Umsetzungen haben für tausende Menschen, die in schwierigen Umständen leben, einen unterschied gemacht.“ Doch die Journalisten hätten seine Erfolge nicht gewürdigt und ihn nur mit Kritik beladen.

Er sei kein Machtpolitiker, so Beke und Probleme würden auch ihn nicht kalt lassen: „Liebe Journalisten, auch Politiker sind nur Menschen. In den sozialen Medien auf eine unmenschliche Art und Weise angegriffen zu werden, ist part of the Job. Ich dachte, dass die klassischen Medien auch eine Trichterfunktion hätten. Wenn sie diese nicht einnehmen, müssen sie sich nicht wundern, wenn die Gesellschaft polarisiert. (…) Wer mich wirklich kennt, der weiß, dass ich kein kühler Machtpolitiker bin, wie ich in den vergangenen Wochen gelesen habe.“ Fehler hat Beke in seiner Abschiedspressekonferenz nicht eingeräumt.