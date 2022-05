Ein Bonobo, der im ZOO Planckendael abgehauen war, konnte wieder eingefangen werden

Im ZOO Planckendael bei Mechelen in der Provinz Antwerpen war es am Freitagvormittag zu einer kuriosen Situation gekommen. Ein Bonobo konnte aus seinem Gehege abhauen und in einem Baum flüchten. Da diese Affenart nicht ganz ungefährlich ist, wurde der Tierpark vorsorglich geräumt. Doch inzwischen konnte der Bonobo wieder eingefangen werden.