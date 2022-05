Kaum noch Vogelgrippe: Die Stallpflicht für Geflügel wird in Belgien aufgehoben

In Belgien wird ab Samstag, 12. Mai, die Stallpflicht für Geflügel aufgehoben. Landwirte und Privatleute, die Geflügel halten, müssen diese also nicht mehr im Stall lassen oder abschirmen. In den vergangenen Wochen sei die Vogelgrippe in unserem Land deutlich zurückgegangen, teilt die belgische Agentur für Lebensmittelsicherheit FAVV dazu mit. Allerdings muss das Federviel vorläufig noch innen gefüttert werden und die Lebensmittelagentur ruft dazu auf, wachsam zu bleiben.