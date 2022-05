Molenbeek, Anderlecht und Sint-Joost verbieten "Spaziergänge" der  Rechtspopulisten Dewinter und Wilders

Catherine Moureaux (PS), Bürgermeisterin der Brüsseler Gemeinde Sint-Jans-Molenbeek, hat einen Besuch des flämischen Rechtsextremen Filip Dewinter (Vlaams Belang) und des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders untersagt. Die beiden rechten Politiker wollten in Molenbeek „spazieren gehen", nach dem der flämische Sozialistenchef Conner Rousseau (Vooruit) bemerkt hatte, er fühle sich nicht mehr in Belgien, wenn er durch Molenbeek fahre. Auch in Anderlecht und in Sint-Joost-ten-Noode waren die beiden Politiker nicht willkommen.