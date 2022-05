Antwerpen: Beschuss mit Feuerwerkskörpern. 2 Verdächtige nach Verfolgungsjagd festgenommen

Ein Haus im Antwerpener Stadtteil Deurne wurde am Freitagabend mit Feuerwerkskörpern beschossen. Es war bereits das zweite Mal in dieser Woche, dass das gleiche Haus in der De Gilmanstraat beschossen wurde. Diesmal konnten jedoch zwei Verdächtige in den Niederlanden nach einer Verfolgungsjagd durch die Polizei festgenommen werden.