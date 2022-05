Fans nehmen an der Küste bewegenden Abschied vom flämischen Rockstar Arno

Arnos Asche, die sich in einer biologisch abbaubaren Urne befand, wurde an Bord eines Fischerbootes (Video) auf das Meer hinaus gebracht. Die Familie des Rockstars und Chansonniers aus Ostende war zusammen mit Freunden und Fans am Ostendener Hafen zusammen gekommen. Es war ein bewegender Moment für die Fans, als das Schiff mit der Urne langsam vorbeifuhr. Zunächst herrschte Stille, doch schon bald folgte Applaus, als Arnos Fans Blumen auf den Wellen verstreuten.

Eine intime private Abschiedszeremonie mit Verwandten und engen Freunden fand später auf hoher See statt.

Arno starb im Alter von 72 Jahren nach einem Krebsleiden an der Bauchspeicheldrüse. Der Sänger, dessen internationale Karriere in den achtziger Jahren begann, lebte viele Jahre lang in Brüssel, kehrte aber immer gerne in seine Heimatstadt Ostende zurück.