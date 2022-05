Geisterautobahn in Lüttich wird jetzt Lagerplatz für 150.000 Tonnen verseuchte Erde

Allein in Chaudfontaine an der Weser haben die Überschwemmungen im Juli 2021 rund 30.000 verseuchten Schlamms hinterlassen. Bürgermeister Daniel Bacquelaine erklärt, dass der von den Fluten getragene Schlamm sich in den Gärten, auf den Parkplätzen und Wegen seiner Gemeinde abgesetzt hat.



Der kontaminierte Schlamm wird auf dem Autobahnteilstück in Wandre zwischengelagert, dort, wo in den letzten Monaten 150.000 Tonnen Abfall und Schutt abgeladen, sortiert und wieder geräumt wurden. Jetzt werden wir hier etwa die gleiche Menge an verseuchtem Schlamm deponieren und entsorgen, sagt Caroline Charlier von der wallonischen Abfallentsorgungsagentur Spaque.