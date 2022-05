Pflegekräftemangel akut: fast 7000 unbesetzte Stellen im Gesundheits- und Pflegesektor

Die flämische Beschäftigungsagentur VDAB meldet, dass im Gesundheits- und Pflegesektor fast 7000 Stellen offen sind, für die kein geeignetes Personal gefunden werden kann. Es mangelt in Flandern vor allem an BewerberInnen in der Krankenpflege, Erziehung und in der Kleinkindbetreuung.