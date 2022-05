Sieben schwerkranke Kinder aus der Ukraine zur Behandlung nach Belgien evakuiert

Die Kinder sind zwischen zwei und siebzehn Jahre alt. Sie leiden an Leukämie oder an bösartigen Geschwulsten wie z. B. Hirntumoren.

Nach Angaben des belgischen Gesundheitsministeriums sind die Kinder zunächst aus der ukrainischen Stadt Lviv nach Polen gebracht worden, wo ein Krankenhaus die Evakuierung von krebskranken Kindern aus der Ukraine in verschiedene europäische Länder koordiniert hat.

Die Überbringung von Polen nach Belgien wurde von B-FAST, dem schnellen Interventionsteam des belgischen Außeministeriums, organisiert. Ein Team von Kinderärzten, Krankenschwestern und Übersetzern begleitete diesen Flug. Nach ihrer Ankunft in Belgien wurden die Kinder in das Königin-Astrid-Militärkrankenhaus in Neder-Over-Heembeek gebracht.