Streichen, verschieben oder erfinderisch sein: So reagieren die Flamen auf Inflation und steigende Preise

Fast vier von zehn Familien haben Probleme, am Ende des Monats über die Runden zu kommen. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, die der flämische Familienbund am Freitag unter mehr als 6 700 Familien in Flandern und Brüssel durchgeführt hat. Vielen bleibt nichts anderes übrig, als auf ihre Ersparnisse zurückzugreifen oder drastische Ausgabenkürzungen vorzunehmen. Nicht weniger als 81 Prozent der befragten Familien geben an, dass sie weniger ausgeben.

VRT NWS hat deshalb einen Aufruf gestartet und gefragt, wie die Flamen mit den hohen Preisen umgehen und bei welchen Produkten oder Dienstleistungen sie sparen. Auf diese Weise konnte die Redaktion fünf Profile von Sparern identifiziert werden. Die Aussagen sind nicht repräsentativ, aber sie geben einen Eindruck davon, wie die Flamen ihre Ausgaben bereits reduziert haben.