Von der Polizei verfolgt, überschlägt sich ein Autofahrer auf der E313 in Borgerhout

Am Samstagmorgen verlor ein Autofahrer bei einer Verfolgungsjagd durch die Polizei an der Ausfahrt der E313 in Borgerhout (Antwerpen) die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einem Baustellenbereich in Wommelgem hatte das Auto mit hoher Geschwindigkeit erst ein Polizeifahrzeug überholt. Die Polizisten beschlossen daraufhin, die Verfolgung aufzunehmen. Der Fahrer nahm die Ausfahrt nach Borgerhout, aber sein Fahrzeug überschlug sich. Der Fahrer war alkoholisiert.