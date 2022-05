Zum ersten Mal seit 150 Jahren wurde ein Wolf in der Provinz Ostflandern gesichtet

Am 9. Februar wurde in Lokeren eine genetische Probe von einem toten Reh entnommen, dessen Verletzungen stark denen von einem Wolf ähnelten. Die Analysen bestätigten die Hypothese, eine individuelle Identifizierung konnte jedoch nicht vorgenommen werden.

Die Provinz Antwerpen wurde im letzten Winter von mindestens drei verschiedenen Wölfen besucht. Neben zwei Wölfen, die beide mehrere Wochen bis Monate im Nordwesten von Antwerpen und in Niederländisch-Brabant und Zeeland verbracht hatten, wurde am 30. Dezember ein weiterer männlicher Wolf in Brecht gesichtet. Zuvor war dieses Tier im November von der deutschen Region Bremen und Niedersachsen bis in den Süden der Niederlande, in die Gegend von Eindhoven, gereist.

DNA-Analysen der gefundenen Spuren und Kadaverreste belegen die hohe Mobilität der Wölfe in Nordwesteuropa, wobei die Zahl der streunenden Tiere aus den mitteleuropäischen Populationen und den französischen Alpen jährlich stetig zunimmt.

Dieses Frühjahr wurde auch die Anwesenheit eines Wolfes in den limburgischen Gemeinden Nieuwerkerken und Diepenbeek genetisch bestätigt, jedoch ohne individuelle Identifizierung.

Was schließlich den kürzlich erfolgten dritten Wurf der Wölfin Noëlla betrifft, so ist das Limburger Rudel wieder auf insgesamt vier Individuen angewachsen. Für Bilder von neuen Wölfen aus diesem Rudel ist es jedoch noch zu früh. "Wir versuchen, die Tiere so wenig wie möglich zu stören", erklärte das Flämische Institut für Natur- und Waldforschung.