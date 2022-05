„Cabin Art" in Sint-Idesbald: Eine Hommage an den berühmten Surrealisten Paul Delvaux

Die 14. Ausgabe von "Cabin Art" startete am Samstag am Strand von Sint-Idesbald (Westflandern). In diesem Jahr sind die Strandkabinen mit Werken illustriert, die sich auf den belgischen Maler Paul Delvaux beziehen. Er wurde vor genau 125 Jahren geboren und das Delvaux-Museum in Koksijde öffnete vor 40 Jahren seine Türen.