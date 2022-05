Bauarbeiten im Troon-Tunnel: Ab Montagmorgen (mehr) Stau auf dem Brüsseler Innenstadtring

Am Montag beginnt die Renovierung des Troon-Tunnels (Tunnel Trône) auf dem Brüsseler Innenstadtring. Der Tunnelschacht in Richtung Koekelberg wird bis zum Herbst komplett gesperrt. Ab dem morgendlichen Berufsverkehr werden alle Verkehrsteilnehmer eine Fahrspur durch den Tunnel in Richtung Südstaat benutzen müssen, was zweifellos zu erheblichen Verkehrsproblemen führen wird.