Belgien enttäuscht beim ESC: Jérémie Makiese landete mit "Miss you" nur auf Platz 19

Jérémie Makiese und der belgische Beitrag "Miss You" konnten trotz eines früheren Erfolgs im Halbfinale nicht überzeugen. Mit internationaler Unterstützung gewann die Ukraine die 66. Ausgabe des Wettbewerbs mit "Stefania" und dem Kalush Orchestra und erhielt 631 Punkte. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar ist das Lied zu einer Ode an alle Mütter und an die "Mutter Ukraine" geworden.