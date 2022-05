Fußball: Club Brügge holt historischen 3. Titel in Folge. Antwerpen startet furios, kassiert aber ein 1:3

Eine goldene Seite für die Geschichtsbücher. Club Brügge ist nach dem Rückspiel in Antwerpen zum dritten Mal in Folge nationaler Meister. Der Brügger Tormann Simon Mignolet war in der ersten Halbzeit der Schutzengel, der den Rückstand auf 1:0 begrenzte. Nach der Pause drehten Vanaken, Hendry und Adamyan den Spieß um. 44 Jahre nach Ernst Happel feiert Club Brügge einen weiteren reinen Meister-Hattrick.