Club Brügge hat am Sonntagnachmittag im belgischen Fußballoberhaus nach ein 1:3-Auswärtssieg gegen Antwerp seinen insgesamt 18. und seinen 3. Titel in Folge gewonnen. Im Jan-Breydel-Stadion in Brügge haben sich Tausende von Clubfans versammelt, um diesen Triumph zu feiern. Die Fans erwarten die Ankunft ihrer Spieler gegen 18.30 Uhr mit großer Spannung.