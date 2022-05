Wonnemonat Mai in Bestform: Heute bis zu 28 Grad, den Rest der Woche bleibt es warm

Der Mai beschert uns heute einen sonnigen und warmen Tag, mit Temperaturen bis zu 23 Grad in den Ardennen, 24 Grad an der Küste und sogar 28 Grad im Landesinneren, meldet das KMI, das Königliche Meteorologische Institut von Belgien.

Im Laufe des Abends und der Nacht nimmt die Bewölkung zu und es kann zu Regenschauern kommen, mancherorts auch zu Gewittern. Es bleibt sehr mild, mit Höchstwerten von 13 bis 18 Grad.

Am frühen Montagmorgen ist es immer noch bewölkt und es besteht die Möglichkeit von Schauern und Gewittern. Am Vormittag wird es von Südwesten her trocken sein. Im Osten kommt es am Nachmittag zu einigen Gewittern. Das Temperatur klettert auf 19 Grad im Hohen Venn und auf 25 Grad in den Kempen.

Der Dienstag wird ein trockener Tag, an dem sich Sonne und Wolken abwechseln, bei Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad. Auch der Mittwoch verspricht sonnig zu werden mit einigen Wolken. Am späten Nachmittag und Abend besteht die Möglichkeit von Schauern. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 21 und 28 Grad liegen.

Am Donnerstag sind in der Landesmitte und im Osten des Landes heftige Regenfälle und Gewitter zu erwarten. Das Quecksilber wird auf 19 Grad an der Küste und 29 Grad im Südosten des Landes steigen. Auch am Freitag erwartet das RMI Regen und Gewitter mit Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad.