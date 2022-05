65 Tonnen Müll wurden 2021 von flämischen Fischern aus der Nordsee geholt

Das Projekt "Fishing for Litter" wurde vor 6 Jahren in Belgien gestartet. Belgische Fischer, die an dem Projekt teilnehmen, können ihre Abfälle in anderen teilnehmenden Häfen in anderen europäischen Ländern abgeben.

Das Problem des Mülls, der in unseren Meeren herumschwimmt, nimmt zu. Im Jahr 2017 brachten die Fischer unseres Landes 2 Tonnen Müll an die Uferpromenade. Diese Menge stieg auf 2,2 Tonnen im Jahr 2018, 10 Tonnen im Jahr 2019 und 17,7 Tonnen im Jahr 2020.

Um mehr Fischer zur Teilnahme an der Aktion zu bewegen, haben die Fischereizentrale und die belgischen Bundesregierung nun eine Smartphone-App für teilnehmende Fischer gestartet. Die Teilnahme ist völlig freiwillig.