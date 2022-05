Auf der Flucht vor der Polizei knallt Autofahrer in die Fassade einer Brüsseler Schule

Gegen 15 Uhr am Sonntag entdeckte eine Polizeistreife ein Fahrzeug, das mit hoher Geschwindigkeit in der Gegend der Navezstraat in Schaarbeek fuhr. Die Beamten wollten die Papiere des Fahrers und die Bordpapiere kontrollieren und nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Der Wagen stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen, bevor er in der Verwéestraat gegen die Fassade einer Schule schleuderte.

Der Fahrer des Wagens versuchte daraufhin, zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch festnehmen. Der Mann schien unter Drogeneinfluss zu stehen und fuhr, obwohl ihm der Führerschein entzogen worden war. Das Auto, das der Mann fuhr, war ein Leihwagen.

Er wurde zur Behandlung der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, bevor er auf der örtlichen Polizeiwache vernommen wurde.