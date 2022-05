MP Jambon besucht Litauen: Beziehungen zu baltischen Staaten stärken, Opposition in Belarus unterstützen

Auf der Tagesordnung steht auch ein Treffen mit der belarussischen Oppositionsführerin Svetlana Tichanovskaya. Swetlana Tichanowskaja wird vom Westen als rechtmäßige Gewinnerin der belarussischen Präsidentschaftswahlen vom August 2020 angesehen. Sie war jedoch gezwungen, aus ihrem Land zu fliehen, als Alexander Lukaschenko, der Belarus seit den 1990er Jahren regiert, offiziell zum Sieger erklärt wurde.

Mit dem Treffen hofft Jambon, "eine der wichtigsten Gegnerinnen des belarussischen Regimes" zu unterstützen und zu zeigen, dass Flandern Menschenrechte und demokratische Grundsätze sehr schätzt.

Der Tag endet mit einem Abendessen, an dem zahlreiche litauische Persönlichkeiten teilnehmen. Es wird erwartet, dass die geopolitische Lage in Litauen und der gesamten baltischen Region sowie der Krieg in der Ukraine zur Sprache kommen werden.