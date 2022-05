Werden erneut belgische Frauen und Kinder aus einem Gefangenenlager für IS-Kämpfer rückgeführt?

Die meisten dieser belgischen - und anderen westlichen - Frauen sind nach 2014 auf Bitten des IS-Terroristen al-Baghdadi freiwillig in das "Kalifat" der Terrorgruppe IS in Syrien und im Irak ausgewandert. Ihre Kinder stammen meist aus Ehen mit IS-Kämpfern. Nach dem Fall des IS landeten diese Frauen und Kinder in großen Gefangenenlagern. Einige Länder wollen sie zurücknehmen, was jedoch in der öffentlichen Meinung oft auf großen Widerstand stößt.