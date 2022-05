2.000 Zeichnungen, darunter eine von Michelangelo, für die "Musea Brügge"

Die 1.930 Zeichnungen kommen aus einer privaten Stiftung, nämlich aus der Stiftung Jean van Caloen. Bisher wurden sie im Schloss der Familie Caloen in Loppem in Westflandern aufbewahrt und waren für die Öffentlichkeit nur selten zugänglich. Das Schloss Caloen wurde vor rund 70 Jahren zum Museum für diese breitgefächerte private Kunstsammlung der Familie. Jetzt ziehen diese Werke in die Museen von Brügge um. Jean van Caloen war der letzte seiner Familie, der noch im Schloss gelebt hat.

Jetzt hat Cédric van Caloen die Sammlung aus der Stiftung Jan van Caloen „Musea Brügge“ übertragen. Die Familie war zu der Erkenntnis gekommen, dass eine solche Sammlung in ein echtes Museum gehört und dass sie professionell aufbewahrt werden muss. Der Brügger Museumsverband übernimmt damit die Verantwortung und die Pflege der eindrucksvollen Sammlung. Zu dieser Sammlung gehört auch eine Zeichnung von Michelangelo (Video und Foto). Woher die Zeichnung „Die Steinigung des Heiligen Stefanus“ von Michelangelo stammt, ist unsicher.