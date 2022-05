Am Tag gegen Homophobie legt die belgische Regierung einen nationalen Aktionsplan vor

Die Botschaft der belgischen Regierung ist einfach: „Liebe ist Liebe“. Diese drei Worte bilden den Kern des nationalen Planes gegen Homophobie, an dem 10 Minister und Staatssekretäre gearbeitet haben und der insgesamt 133 Maßnahmen beinhaltet. Dieser Plan soll dafür sorgen, dass sich niemand mehr unsicher oder diskriminiert fühlen soll. Laut Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - Video oben) soll z.B. die Gesetzgebung auf medizinischer Ebene angepasst werden und es soll auch Antworten auf das Problem bei Blutspenden von Homosexuellen geben.

Schätzungen zufolge sollen bis zu 15 % aller in Belgien lebender Menschen nicht einfach nur heterosexuell sein oder fühlen ein anderes Geschlecht, als ihr biologisches Geschlecht. Eva Declerck von Verband Cavaria ist der Ansicht, dass sich etwas ändern muss: „In diesem Augenblick gibt es in unserer Gesellschaft zu diesen Aspekten eine Norm und wenn Leute dieser Norm nicht entsprechen, dann kommen sie in Berührung mit Gewalt, verletzenden Bemerkungen und die Community ist auf der Suche nach Akzeptanz und Sicherheit.“