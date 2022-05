Halbfinale im Königin Elisabeth-Wettbewerb mit der belgischen Cellistin Stéphanie Huang

In diesem Halbfinale müssen die übriggebliebenen Kandidaten und Kandidatinnen eines der beiden Cellokonzerte von Joseph Haydn spielen und sie müssen ein Rezital aufführen. Zu diesem Rezital gehört auch das Pflichtwerk „Wie aus der Ferne“ des belgischen Komponisten Daan Janssens.

Huang spielt ihr Konzert an diesem Dienstag und sie führt ihr Rezital am Freitag auf. Am Samstagabend, nach dem letzten Halbfinalkonzert, werden die Namen der 12 Finalistinnen und Finalisten bekanntgegeben. Das Finale findet am 4. Juni statt.

Die Vorrunden starteten am 9. Mai im Kulturhaus Flagey in Brüssel und das Halbfinale läuft bis zum 22. Mai im Bozar in Brüssel statt. 2017 gab es erst den ersten Cello-Wettbewerb des KEW. Damals gewann der Franzose Victor Julien-Laferrière. Nächstes Jahr widmet sich der Wettbewerb wieder dem Gesang und 2025 steht das Piano einmal mehr im Fokus.

Der Königin Elisabeth Wettbewerb Cello wird live über die Plattform VRT NU übertragen und über die VRT-TV- und Radiosender Klara und Canvas.