Ist Jimi Hendrix 1967 der Albumtitel "Are you experienced" im Brüsseler Café "Le Coq" eingefallen?

Radio 1 hat sich mit dieser Geschichte befasst und nahm dazu Kontakt mit Jean-Noël Coghe auf, einer der ersten Rockjournalisten in Belgien. Coghe ist inzwischen 75 Jahre alt, doch er kannte Jimi Hendrix, denn er begleitete ihn 1967 20 Tage lang bei einer Tournee, die ihn auch in unsere Breitengrade führte. Hendrix trat damals in Paris auf, mehrmals in Städten in Nordfrankreich und in Belgien in der Stadt Mouscron in der Provinz Hennegau.

Als er im Rahmen dieser Tournee einige Tage in Brüssel verbrachte, übernachtete er im Hotel „Central“, im heutigen Marriot-Hotel am Börsenplatz. Dabei ging er gegenüber ins Café „Le Coq“, um ein Bier zu trinken. Damals gab es dort noch Bier von der heute nicht mehr existierenden Brauerei Leopold und im Café lagen diese Bierdeckel überall auf den Tischen. Und offenbar kritzelte Hendrix auf solchen Bierdeckeln herum.

