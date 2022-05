Maßnahmen gegen die Trockenheit: Flandern steckt mehr Geld in den "Blue Deal"

Dazu gehört auch das Stadtzentrum von Antwerpen, wo Flandern 7,5 Hektar bebautes Gebiet quasi „wasserdurchlässig“ gestalten will. Dazu gehört aber auch die frühere limburgische Bergbaustadt Genk, in der der begradigte und einbetonierte Stiemer-Bach wieder freigelegt werden soll.

Durch die Tatsache, dass die auch gerade jetzt wieder herrschende Trockenheit besonders die Landwirtschaft trifft, werden hier ebenfalls gezielt Projekte refinanziert, also mit mehr Mitteln aufgestockt. 1,3 Mio. € fließen alleine in 8 Projekten in Flandern, in denen für die Landwirtschaft neue Bewässerungssysteme aufgebaut werden sollen.