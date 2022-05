Ämterumverteilung bei der CD&V in der flämischen Landesregierung

Wer ist Jo Brouns?

Jo Brouns kommt aus Bree und lebt Kinrooi in der Provinz Limburg und ist 47 Jahre alt. Er ist verheiratet und Vater von 3 Kindern. In Kinrooi ist er auch seit 2013 Bürgermeister. Sein Vater, Hubert Brouns, war in Kinrooi davor 16 Jahre lang Bürgermeister. Brouns ist gelernter Kriminologe und hat in Löwen an der KULeuven studiert und er hat auch ein Diplom als Sozialhelfer. Seine berufliche Laufbahn begann bei der Polizei in Genk in Limburg.

Seine politische Karriere begann 2006, als er in den Provinzialrat in Limburg gewählt wird. 2019 zieht er in das flämische Landesparlament ein, als Nachrücker für Jo Vandeurzen. Bei Vandeurzen war er Kabinettsmittarbeiter zwischen 2007 und 2008, als dieser Bundesjustizminister war und von 2009 bis 2019 arbeitete Brouns im flämischen Ministerium führ Wohlfahrt. Zwischendurch war er aber auch für den damaligen Bundesminister für den öffentlichen Dienst und für öffentliche Arbeiten, Steven Vanackere.